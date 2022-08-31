شكرا لقرائتكم خبر عن عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز قبل التمديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما أعلن مسئولى نادى بيراميدز تمديد تعاقده مع مهاجمه الشاب إبراهيم عادل بشكل رسمي ليبقى اللاعب في صفوف النادي لأربع سنوات إضافية، وأكد بيراميدز إنه وفقا للعقد الجديد الذي وقعه إبراهيم عادل، فإن المهاجم الدولي الشاب مستمر في صفوف النادي حتى عام 2026.

ولم يحدد بيراميدز مدة تمديد تعاقد اللاعب، ليختلط الأمر على البعض وتكثر الأسئلة حول كيفية تمديد تعاقد اللاعب 4 سنوات، وفى الموسم الماضى أعلن بيراميدز إن عقد اللاعب موثق لمدة 5 سنوات.

ويكشف ”الخليج 365” حقيقة الأمر، حيث إن عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز كان ينتهى بنهاية موسم 2025، وبعد أن قام النادى السماوى بتمديد تعاقده أصبح ينتهى بنهاية موسم 2026، ليتم بذلك تمديد تعاقد اللاعب لمدة موسم واحد.

ويعتبر إبراهيم عادل واحدا من أهم المهارات في الكرة المصرية، ونجح خلال فترة بسيطة في فرض اسمه ليكون أحد لاعبي المنتخب الوطني الأول وكذلك المنتخب الأولمبي، كما أنه من الأعمدة الأساسية لنادي بيراميدز.

يذكر أن إبراهيم عادل خضع مؤخرا لعملية جراحية عبارة عن مزق في جدار البطن وغاب بسبب تلك الإصابة عن المباريات الأخيرة ومع تواصل الآلام تقرر خضوع اللاعب لجراحة على أن يبدأ خلال أيام برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي ليكون جاهزا للعودة مع بدء تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

صورة عقد إبراهيم عادل قبل التمديد موسم أضافى..