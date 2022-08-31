شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث تعيين وليد سليمان في منصب إداري بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي تعيين وليد سليمان نجم الفريق الأحمر في منصب إداري داخل النادي بدءا من الموسم الجديد بعد اعتزاله الكرة بنهاية الموسم المنقضي، تكريما لجهود اللاعب عن الفترة التي قضاها داخل قلعة الجزيرة في الفترة من 2011 إلى 2022 وشهدت مساهمته في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الإنجازات المحلية والقارية والدولية، كنوع من رد الجميل للحاوي على إخلاصه وتفانيه داخل النادي.

وتفاضل إدارة الأهلي بين أكثر من منصب إداري داخل النادي لتعيين وليد سليمان به سواء لجنة التخطيط أو العمل بإحدى الإدارات المنبثقة من فريق الكرة أو أي منصب آخر، باعتباره من أكثر اللاعبين إخلاصا داخل الأهلي بعدما رفض العديد من العروض المغرية من قبل حبا في الأهلي وفضل أن يختم مسيرته بالقميص الأحمر عكس الكثير من اللاعبين.

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 24 بطولة هي 7 بطولة الدوري الممتاز و4 مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 6 مرات والسوبر الإفريقي 4 مرات ولقب وحيد في الكونفدرالية الإفريقية، فصلا عن مشاركته في تحقيق الأهلي للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.