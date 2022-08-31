والد زيزو : غير مسئول عن وجود أي شائعات حول مفاوضات الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مصطفى سيد، والد زيزو نجم فريق الزمالك، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق أنه لا صحة لوجود مفاوضات بين أحمد سيد زيزو والنادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه في الفترة القادمة كما يردد البعض في وسائل الإعلام.

وقال مصطفى سيد، والد زيزو نجم فريق الزمالك : " نادي الزمالك صاحب الفضل على زيزو ومسيرته الرائعة الحالية مع القلعة البيضاء بفضل وجوده في نادي كبير بحجم الزمالك وما تردد عن التفاوض مع النادي الأهلي أمر غير صحيح ومجرد شائعات فقط".

واختتم والد زيزو :" لا صحة لوجود أي مفاوضات بين الأهلي ونجلي، وغير مسئول عن وجود أي شائعات حول مفاوضات الأهلي مع زيزو".