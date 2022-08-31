شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: بدأنا نسير على نهج أوروبا فى اكتشاف الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاروق جعفر نجم مصر والزمالك السابق أن هناك نقلة كبيرة في الكرة المصرية، لافتا إلى أن المسئولين عن ملف الكرة بدأوا السير على نهج أوروبا في الاعتماد على قطاع الناشئين، واكتشافهم واستخراج المواهب، مؤكدًا أن مصر تمتلك ناشئين مميزين يحتاجون إلى الفرصة.

وتحدث جعفر عن المراكز التي يحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك دعمها في الموسم الجديد، مشدداً على ضرورة التعاقد مع حارس كبير يمتلك خبرات أفريقية، وكذلك التعاقد مع صانع ألعب قوى يكون قائداً ويساعد الفريق على الانتشار في الملعب وكذلك مهاجم واعد ومميز.

ونجح إيسترن كومبانى في تحقيق فوزًا معنويًا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى.

تقدم مودى ناصر لإيسترن كومبانى في الدقيقة 25، وأضاف أحمد حمزة الهدف الثانى في الدقيقة 64، بينما أحرز حسام أشرف هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 71 من عمر اللقاء ليرتفع رصيد إيسترن كومبانى إلى 33 نقطة، ويهبط للقسم الثانى بجانب الجونة ومصر المقاصة، بينما تجمد رصيد الفريق الأبيض عند 77 نقطة وحصل على لقب الدورى.