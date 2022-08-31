خليط من كل شيء .. محمد صلاح يشرح «أكلة الكشري» بعد تسلمه جائزة لاعب العام

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن وجبته المصرية المفضلة، وذلك في حواره مع اتحاد اللاعبين المحترفين وذلك بعد تسلمه جائزة لاعب العام في إنجلترا عن الموسم الماضي.

وتوج صلاح بعديد من الجوائز الفردية مثل هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونج مين بـ 23 هدفا لكل منهما.

وجاء الحوار بطريقة السؤال والإجابة كالتالي:

ما هي أقدم ذكرى كروية لديك؟

في فريقي القديم «المقاولون العرب» لا زلت أتذكر مباراة لأني سجلت فيها هدفين وكنت سعيدا للغاية آنذاك.

ما هو إنجازك الأكبر حتى الآن؟

دوري أبطال أوروبا.

من هو الممثل الذي تريده أنه يمثل شخصيتك في فيلم؟

أحب كيفن هارت. إنه يضحكني كثيرا.

ما هو قولك المفضل باللغة العربية؟

«شكرا»

أي لاعب تحب اللعب معه في تاريخ كرة القدم؟

أحب رونالدو "البرازيلي"، أو زين الدين زيدان لأني لعبت مع فرانشيسكو توتي بالفعل في روما. ستيفي (جيرارد) أيضا.

ربما ما كنت لتحظى بنفس عدد الأهداف إذا لعبت مع رونالدو؟

حسنا إنه يمرر الكرة أحيانا

إذا كان يمكنك اختيار وجبة واحدة لتأكلها طوال الوقت ماذا ستكون؟

طعام مصري يدعى "الكشري"، إنه مكون من مكرونة وأرز وبصل مقلي وصلصة طماطم، إنه خليط من كل شيء وهو شهير للغاية في مصر.

يمكنك صنعه؟

بالتأكيد يمكنني، ولكن ليس مثل ما ستشتريه من جانبنا.

إلى جانب كرة القدم، ما هي الرياضة التي كنت ستود لعبها بشكل احترافي؟

لعبت التنس، وهزمت ترينت (ألكساندر) أرنولد، إنه جيد ولكني أفضل منه.