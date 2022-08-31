المقاولون العرب يعلن تجديد عقد شوقى غريب لمدة موسمين.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عادل، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، إن نادي المقاولون العرب وقع عقد لمدة موسم مع شوقي غريب خلال التعاقد معه.

وأكد محمد عادل في تصريحات تليفزيونية، أنه تم التجديد لشوقي غريب لمدة موسمين مقبلين، وأضاف: "شوقي غريب سيتم التحدث معه بشأن الصفقات الجديدة للفريق".

وأضاف محمد عادل، أنه قام ببيع طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي بمقابل 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 5 مليون جنيه مكافآت تتويج اللاعب بعدد من البطولات.

وتابع محمد عادل فتحي، أن سعر بيع طاهر محمد للأهلي من 3 سنوات كان 25 مليون جنيه وهو رقم ليس بالقليل.

وعن أسباب إصابات طاهر محمد بشكل متكرر، علق: "إصابات طاهر المتكررة بسبب طريقة لعبه، ولكن طاهر من أصحاب المهارات العالية".