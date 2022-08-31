شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: حققنا هدفنا فى أصعب موسم.. والتحكيم النسائى أثبت جدارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق سموحة، أنه نجح فى تحقيق هدفه مع الفريق فى أصعب موسم على الإطلاق، بعد التعادل السلبى مع فاركو فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، في ختام مشوار الفريقين بالدوري المصري هذا الموسم.

وقال بسيونى فى تصريحات خاصة: "كان عندنا هدفين الأول الحفاظ على المركز السادس وتحقق، والثانى المنافسة على كأس مصر والحمد لله الفريق فى نصف النهائى".

وتابع بسيونى: "هذا الموسم هو أصعب دورى لأننا بنلعب كل 48 ساعة مباراة ولو اللاعبين آلات حديدية كانت تعبت وأنا بشكر كل اللاعبين على المجهود طوال الموسم وإن شاء الله هناخد راحة ونستعد للظهور القوى فى الموسم الجديد".

وأضاف مدرب سموحة: "بشكر الإدارة برئاسة وليد عرفات التى ساندتنا طوال الموسم وكانت دائما فى ضهرنا وبوعدهم بالأفضل فى القادم".

وعن التحكيم النسائى، قال بسيونى: "بحيى العنصر النسائى وعملوا مباراة رائعة وأداروا المباراة بشكل هادئ، وبؤكد أن العنصر النسائى قدم أداء رائعا وأثبت جدارته ومنح كل فريق حقه".

وحسم التعادل السلبى مباراة سموحة وفاركو التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، في ختام مشوار الفريقين بالدوري المصري هذا الموسم.

بهذه النتيجة، رفع فريق سموحة رصيده إلى 47 نقطة فى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما ظل فريق فاركو فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 34 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 15 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.