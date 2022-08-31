شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أساسيو الزمالك 3 سبتمبر والشباب 4 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 3 سبتمبر المقبل استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر في سوبر كأس "لوسيل".

في نفس الوقت قرر الجهاز الفني للفريق عودة اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة للتدريبات يوم 4 سبتمبر المقبل .

كان الجهاز الفني منح مجموعة اللاعبين الأساسيين راحة عقب مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري، قبل أن يمنح باقي اللاعبين راحة عقب مباراة المصري السابقة ويعتمد على اللاعبين الشباب أمام إيسترن كومباني التى أقيمت بالأمس وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف .