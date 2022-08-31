شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: هبوط الجونة خسارة للدورى.. وطريقة يوسف أسامة نبيه مثل "أبوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك الاسبق إن هبوط الجونة إلى القسم الثانى خسارة للدورى المصري مؤكداً أن فريق "إيسترن كومبانى" قدم مباريات جيدة تحت قيادة علاء عبد العال خصوصا أن واجه منافسين أقوياء واستطاع تقديم أداء مميز أمامهم.

وأضاف "حازم" خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس" أن سيف فاروق جعفر من الممكن ظهوره بمستوي أفضل إذا لعب في مركز الجناح، لافتاً إلى أن يوسف أسامة نبيه، يشبه والده في طريقة لعبه ويستطيع تسجيل الأهداف والتطور بشكل كبير.

وأكد نجم الزمالك السابق أنه يحب اللاعب الذى يمتلك شخصية قوية أمام المرمى، مشيراً إلى أنه ضد ظاهرة تغيير المدربين التي حدثت في الموسم المنقضى مؤكداً أنه ليس المنطقى أن تقوم الأندية بإقالة المدربين بعد كل 5 مباريات.

ونجح إيسترن كومبانى في تحقيق فوزا معنويًا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى .

تقدم مودى ناصر لإيسترن كومبانى في الدقيقة 25 وأضاف أحمد حمزة الهدف الثانى في الدقيقة 64 ، بينما أحرز حسام أشرف هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 71 من عمر اللقاء ليرتفع رصيد إيسترن كومبانى إلى 33 نقطة، ويهبط للقسم الثانى بجانب الجونة ومصر المقاصة، بينما تجمد رصيد الفريق الأبيض عند 77 نقطة وحصل على لقب الدورى.