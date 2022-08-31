شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يوجه رسائل مهمة لاتحاد الكرة.. ويشكر اللاعبين الشباب بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من مسئولي اتحاد الكرة تنظيم مسابقات الناشئين التي تتيح إفراز عدد كبير من اللاعبين الشباب بعد ظهورهم بشكل جيد عندما شاركوا مع الفريق الأول للفريق الأبيض.

وخسر الزمالك بطل الدورى للنسخة الحالية مساء الثلاثاء أمام إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى .

وأضاف فيريرا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب المباراة أن المسابقات تدار في مصر بشكل خاطئ حيث يسمى اللاعب في مصر كناشئ وهو في سن 23 عاما ، بينما خارج مصر اللاعب يكون ناشئا في سن 16 أو 17 سنة .

وواصل المدير الفني للزمالك أنه كان يتمنى أن يمنح اللاعبين الأساسيين راحة أكبر بالرغم من أن ذلك من مهام اتحاد الكرة الإعلان عن جداول لإراحة اللاعبين من خلالها اللاعبين ، مضيفا أمامنا مباراة كأس سوبر لوسيل ثم دوري أبطال إفريقيا ثم معسكر لمنتخب مصر ثم عودة للدوري، لو لم نقم براحة اللاعبين فسيكون من الصعب تطويرهم وراحتهم وعمل استشفاء لهم.

ووجه فيريرا في النهاية فيريرا الشكر للاعبين الناشئين والشباب الذين نجحوا في صناعة الفارق مع الفريق ونجحوا في فرض كلمتهم على لاعبين كبار .