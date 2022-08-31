شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: سعيد بتجربة الجونة.. وكان يستحق البقاء فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الجونة، إن فريقه استفاق متأخرًا، بالتحديد في آخر 5 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، أبرزها الفوز على فيوتشر الجولة الماضية ثم الفوز أمام بيراميدز بالجولة الأخيرة، ولكن فى النهاية الهبوط جاء صادمًا.

وأضاف "يوسف" فى تصريحات تليفزيونية، أن الظروف كانت معاكسة، فضلًا عن أنه تولى المهمة في فترة متأخرة، وعدم تدخله في ضم لاعبين أو الاستغناء عن لاعبين آخرين.

وأشار إلى أن الأمل ظل معلقًا حتى الدقيقة الأخيرة من آخر جولة، ما يعني أن فريقه أدى ما عليه رغم المنافسة، مؤكدًا أن الجونة كنادٍ يستحق اللعب في الدوري الممتاز، على الرغم من وجود ثغرات بالفريق.

واختتم تصريحاته، أنه سعيد بتجربته في الجونة والتي انتهت بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لن يتعجل على العمل، لكنه سيدرس كل العروض التي ستصله لاختيار الأفضل والأنسب من بينهم.

وحقق فريق الجونة الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري، ورغم هذا الفوز إلا إن الجونة هبط رسميًا للقسم الثانى بعد تعادل المحلة مع الاتحاد السكندرى، وفوز المقاولون على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1.