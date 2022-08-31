شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: شوقي غريب صاحب الفضل فى البقاء بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على المقاولون العرب، أن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، صاحب الفضل الاول في بقاء الذئاب بدوري الموسم الجاري.

وتابع محمد عادل في تصريحات تليفزيونية ، سعيد جدًا بالبقاء في الدوري المصري الممتاز، بعد موسم طويل وشاق وصعب، وشوقي غريب له فضل كبير في إيقاف هبوطنا في الموسم الجاري، ونجاحه في الامر، يدل بأنه مدرب كبير جدًا.

وأكمل المشرف العام على المقاولون، شوقي غريب تولي مهمة قيادة الفريق في وقتًا صعب للغاية، وتابع محمد عادل فتحي، هدفنا في الموسم المقبل صناعة فريق قوي للبقاء في المنافسة على مراكز متقدمة بالدوري.