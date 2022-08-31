شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحصل على لقب هداف الدورى المصرى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك لقب هداف الدورى برصيد 19 هدفا بعدما شارك مع فريقه في حصد لقب الدورى للمرة الثانية على التوالي .

وجاء مروان حمدى مهاجم سموحه في المركز الثانى برصيد 15 هدفا ، ثم مابولو مهاجم الإتحاد وإيبوكا مهاجم إنبى برصيد 13 هدفا .

أنتهى الموسم الكروي الحالي 2021 / 2022 ، بمشاركة 18 فريق في الدوري الممتاز و أسفر عن هبوط 3 فرق عقب إنتهاء مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري وهم ، مصر المقاصة و إيسترن كومباني و الجونة.

بينما ضمن فريقي غزل المحلة و المقاولون البقاء رسميا في الدوري الممتاز للموسم المقبل .

بينما صعد فرق حرس الحدود و الداخلية و أسوان للدوري الممتاز الموسم المقبل 2022 / 2023 .

نجح فريق المقاولون العرب في الفوز على المصري 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ويهرب من الهبوط رسميا للقسم الثانى بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة .

أحرز هدفي المقاولون العرب فاروقا نور الدين و جون أوكلي في الدقيقة 5 و 30 ، بينما أحرز للمصري أحمد علاء في الدقيقة 71 ، ليضمن المقاولون البقاء في الدوري رسميا مع غزل المحلة الذى تعادل مع الاتحاد السكندري ، وهبوط الجونة مع إيسترن و مصر المقاصة.