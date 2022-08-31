شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحصل على راحة سلبية لمدة 17 يوما بعد انتهاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 17 يوم، عقب الانتهاء من مباريات الدوري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات لعدة أيام على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم 16 سبتمبر المقبل، ويعود الفريق لمواصلة تدريباته بعد الراحة وبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وحقق فريق الجونة الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري، ورغم هذا الفوز إلا إن الجونة هبط رسميًا للقسم الثانى بعد تعادل المحلة مع الاتحاد السكندرى، وفوز المقاولون على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1.

سجل هدف الجونة الأول اللاعب نور السيد فى الدقيقة 32 من ضربة جزاء، وسجل عمرو السعداوى الهدف الثانى فى الدقيقة 53، وسجل إسلام عيسى هدف بيراميدز فى الدقيقة 60، وسجل حسام غنام هدف الجونة الثالث فى الدقيقة 82.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 71 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة.