علاء عبدالعال: لم نُعسكر قبل مواجهة الزمالك بل جاء اللاعبون من منازلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، علاء عبدالعال، إنه لم يُعسكر رفقة لاعبيه قبل مباراة الزمالك بل جاء اللاعبون من منازلهم وتجمعوا في النادي ثم تحركوا إلى الملعب.

وفاز فريق إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء في ختام بطولة الدوري.

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"لعبنا مباراة أمام بطل الدوري، ألف مبروك للفريق كانت مباراة للتجارب وإثبات الذات لم نعسكر قبل المباراة، اللاعبون جاءوا من منازلهم وتجمعنا في النادي وتحركنا على الملعب وقلت للاعبين إن اللعب أمام ناشئي الزمالك سلاح ذو حدين، ويجب اللعب بكل قوة وهذا الفوز الأول لي في الدوري أمام نادي الزمالك وأشكر اللاعبين ومجلس الإدارة على الموسم وعلى كل الفترة الماضية".

وتابع المدير الفني لإيسترن كومباني:"الشوط الأول الزمالك لعب على (الأوفسايد) ولكن قلة خبرات اللاعبين منعت التسجيل وهذا ما عنيت منه على مدار الموسم وتوقعت اختلاف أداء الزمالك في الشوط الثاني بعد تعليمات مدربهم وتغيير الطريقة وهذا ما حدث ومع ذلك سجلنا هدف ثانِ ولو كنا استثمرنا الفرص لكنا حققنا نتيجة أفضل وموسمي انتهى مع إيسترن كومباني وتعاقدي انتهى ومن الصعب العمل في القسم الثاني".

وأتم عبدالعال تصريحاته بقوله:"بعض الوكلاء تواصلوا معي ولكن لم أتلقِ أي عرض رسمي من أي فريق بالممتاز وراضِ عن نفسي وعن أدائي في هذا الموسم وكان هناك بعض الغيابات أمام الزمالك بسبب الإيقافات وانتهاء إعارة بعض اللاعبين المصريين والأجانب واحترمت رغبتهم وعملت على العناصر الموجودة معي".