فيريرا يتحدث عن.. أداء الشباب أمام إيسترن.. كأس لوسيل.. ومجازفة تمهيدي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أبدى المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوسفالدو فيريرا، رضاه عن الأداء الذي ظهر به اللاعبين أمام إيسترن كومباني.

وهُزم فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري.

وقال فيريرا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"راضِ جدًا على الفرصة التي ظهر بها بعض اللاعبين من شباب الزمالك من الوارد أن يكونوا مستقبل الزمالك ومصر فهم يمتلكون إمكانيات كبيرة ولكن كان ينقصهم المشاركة في بعض المباريات، ويجب على اتحاد الكرة أن يمنحهم المسابقات التي يشاركون خلالها في المباريات".

وتابع المدير الفني للزمالك:"اللاعبون الشباب في مصر لديهم ٢٣ عامًا وهذا لا يحدث خارج مصر ، ١٦ و١٧ هم الشباب في كل أنحاء العالم لذلك هناك شيئًا غير مظبوط أقول لكم بكل جدية كان هناك حاجة لإراحة اللاعبين الكبار بالرغم من أن ذلك من مهام اتحاد الكرة أن يعلن عن جداول يرتاح من خلالها اللاعبين".

واسترسل المدرب البرتغالي:"أمامنا سوبر ثم أفريقا ثم تجمع منتخب ثم عودة للدوري وإذا لم نقم بإراحة اللاعبين من الصعب تطورهم لذلك أنا كمحترف عندما أرى أي شيء غير مفهوم اسأل عنه، والشباب ساعدونا في عمل توازن خلال عدد كبير من المباريات ولو راجعتهم النتائج سنرى أن الخسارة جاءت بعد سلسلة طويلة من الانتصارات والزمالك وجميع الأندية يمتلكون لاعبين كبار ولكنهم يحتاجون للمساعدة والدعم".

وأردف:"الزمالك بطل الدوري سيلعب الدور التمهيدي والفرق الأخرى لا تلعب، لستُ متفهمًا للمعايير ولا نعلم مواعيد مباراتي بطل تشاد ودور التمهيدي مجازفة من الممكن أن نخرج بسببها من البطولة وهناك فضول شخصي أن أرى شكل المنتخب في التجمع المقبل في ظل جدول المباريات الحالي وأريد لفت نظر المسئولين عن الكرة في مصر أننا نحتاج لتغيير العديد من الأمور لتُصبح كرة القدم بشكل أفضل".

وأضح فيريرا أن جزء كبير من الفريق الذي سيخوض سوبر لوسيل هو الفريق الذي حقق الدوري، مضيفًا:"في ظل بعض الأمور السلبية بخصوص المواعيد سنحاول إيجاد حلولًا قبل مباريات السوبر والدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وعدد كبير من اللاعبين الشباب سيستمروا معنا خلال الموسم الجديد وعدد منهم سيكون ضمن المنتخب الأولمبي وهذا ما يُساعدنا في الفريق الأول".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلاً:"هناك مجموعة أخبار غير صحيحة تظهر وغرضها واضح والخبر الذي انتشر بخصوص حالتي الصحية الصعبة لا أفهمه وأتمنى أن يتوقف البعض عن هذه الأخبار غير الصحيحة لأن هذه الأمور لا تؤثر عليّ ولا على الفريق وأعلم من يقول هذه الأخبار ولكن لا أعلم من يقول له أن يخرج بمثل هذه الأخبار".