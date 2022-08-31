إيسترن كومباني يُنهي سلسلة اللاهزيمة للزمالك بثنائية في مرمى شبابه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أنهى فريق إيسترن كومباني سلسلة اللاهزيمة لنادي الزمالك في البطولات المحلية (كأس ودوري) خلال الموسم المنصرم 2021/2022.

وفاز فريق إيسترن كومباني على نظيره الزمالك ـ الذي خاض المباراة بفريق الشباب ـ بثنائية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة ـ 34 من عمر الدوري ـ.

ولم يُهزم الزمالك في آخر 16 مباراة له ببطولتي الدوري والكأس؛ إذ كانت آخر هزيمة له أمام نظيره طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما في 17 مايو الماضي.

وكان الزمالك قد أنهى الموسم في صدارة الترتيب برصيد 77 نقطة ليتوّج باللقب بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز.