تكريم زيزو على لقب هداف الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الزمالك تكريم أحمد السيد زيزو لاعب القلعة البيضاء، على لقب هداف الدوري المصري للموسم الحالي.

وقال الزمالك عبر صفحته عبر فيسبوك" : "الأكثر تسجيلاً للأهداف، الأكثر صناعة للأهداف، أفضل لاعب في الدوري، تكريم رابطة الأندية المحترفة لأحمد السيد زيزو قبل مباراة الزمالك الختامية".

وأحرز "زيزو" 19 هدفا خلال مباريات الدوري العام هذا الموسم، متفوقا على مروان حمدي صاحب المركز الثاني برصيد 15 هدف.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد تصدر البطولة برصيد 77 نقطة، متفوقا على بيراميدز والأهلي.