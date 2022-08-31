تشيلسي يسقط بثنائية أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط فريق تشيلسي بثنائية مقابل هدف أمام نظيره ساوثهامبتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم نادي تشيلسي مبكرًا بالتحديد عقب مرور 23 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه رحيم سترلينج قبل أن يتعادل ساوثهامبتون سريعًا بهدف بالدقيقة 28 عن طريق لاعبه روميو لافيا ثم سجل زميله آدم أرمستورنج هدف التقدم بالدقيقة 45+1.

ورفع ساوثهامبتون بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 7 في المركز السابع بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي توقف رصيده عند النقطة 7 في المركز الثامن.

وإليكم ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة على الكرة من قِبل لاعبي الفريقين قبل أن يُسدد لاعب ساوثهامبتون محمد اليوسني كرة من أمام منطقة جزاء تشيلسي ولكن تصدى لها ميندي في الدقيقة 5.

وعاد ساوثهامبتون لتشكيل خطورة على مرمى تشيلسي في الدقيقة 8 بعرضية من لاعبه أرمسترونج ولكن أبعدها دفاع تشيلسي لركنية.

وردّ لاعب تشيلسي سترلينج بكرة عرضية في الدقيقة 11 ولكن وصلت سهلة لحارس ساوثهامبتون.

وكاد يتقدم سترلينج لتشيلسي بالدقيقة 14 بعدما فضل التسديد عن التمرير لزميله داخل منطقة الجزاء ولكن جاءت كرته سهلة في يد حارس مرمى ساوثهامبتون.

وأرسل لاعب تشيلسي ماونت كرة عرضية من يسار الملعب في الدقيقة 16 سددها زميله حكيم زياش ولكن ارتطمت بالدفاع.

وعاد تشيلسي بعرضية جديدة وهذه المرة من سترلينج لتصل إلى ماونت الذي سددها في جسد الدفاع لتصبح ركنية.

وكاد سترلينج يُسجل هدفًا بالدقيقة 22 لتشيلسي ولكن تصدى الدفاع لمحاولته قبل أن يعود ويُسجل هدف التقدم بالدقيقة التالية.

وأرسل لاعب تشيلسي حكيم زياش كرة بينية رائعة داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون ولكن هافرتز يُسددها بالدقيقة 26 ضعيفة في يد حارس المرمى.

وتعادل ساوثهامبتون سريعًا بالتحديد في الدقيقة 28 بعدما وصلت للاعبه روميرو لافيا كرة على حدود منطقة جزاء تشيلسي سددها في الشباك.

وتوقف اللعب بالدقيقة 31 لتلقي لاعب تشيلسي سترلينج العلاج على أرضية الملعب.

ووصلت الكرة في الدقيقة 35 للاعب ساوثهامبتون أرمسترونج داخل منطقة جزاء تشيلسي ليُسددها ويتصدى لها ميندي.

وتوقف اللعب مرة أخرى في الدقيقة 37 لتلقي لاعب تشيلسي حكيم زياش العلاج.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بتبديل بالدفع باللاعب ماتيو كوفاسيتش بدلاً من لوفتيس تشيك.

وحاول تشيلسي معادلة النتيجة سريعة مع بداية الشوط الثاني ولكن تصدى دفاع ساوثهامبتون لمحاولة سترلينج بالدقيقة 48.

وكاد يضيف ساوثهامبتون الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعدما وصلت الكرة للاعبه محمد أليونسي ليحولها برأسها تجاه المرمى ولكن تصدى لها الدفاع لتعود له مرة أخرى ويُسددها كركلة مزدوجة ولكن تصدى لها ميندي هذه المرة.

وأجرى ساوثهامبتون تبديلاً اضطراريًا بالدقيقة 60 بمشاركة جو أربيو بدلاً من روميو لافيا.