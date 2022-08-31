51 لاعبا يجتازون الاختبارات في مشروع "كابيتانو مصر" بمحافظة الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

اُختتمت المرحلة الأولي لمشروع "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم بمحافظة الإسماعيلية، بمركز شباب الشيخ زايد بالمحافظة.

ونظم فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY الحدث على مدار يومي 28، و29 أغسطس الجاري.

وقام فريق المتطوعين باستقبال اللاعبين وملء الاستمارات، والقيام على القياسات الطبية للاعبين مثل الطول والوزن ونبضات القلب والرئة.

واختارت اللجنة 51 لاعبا من إجمالي 700 لاعب خضع للاختبار.

وعلق الدكتور أحمد كمال حسن مستشار اللجنة الرياضية بجامعة قناة السويس، إن المشروع بدأ بنجاح، وأن عملية اختيار اللاعبين تتم بحيادية كاملة لدعم الشباب الحقيقي الموهوب.

ويُشرف علي مشروع كابيتانو مصر الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، وفي حضور جمال محمد علي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور محمود سعد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم.