الجونة يودع الممتاز رسميًا رغم فوزه على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - هبط فريق الجونة رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية المصري، على الرغم من فوزه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد أن فاز المقاولون العرب على المصري بهدفين لهدف، وتعادل الاتحاد والمحلة بهدف لكل منهما.

وكان فريقي مصر المقاصة وإيسترن كومباني، قد ودعا الممتاز وهبطوا بالفعل لدوري الدرجة الثانية، لينضم إليهم فريق الجونة.

المقاولون العرب والمصري

أحداث المباراة

فاروقا نور الدين تقدم مبكرًا للمقاولون العرب من علامة الجزاء.

المقاولون عزز تقدمه عبر جون أوكيلي، بتسديدة في بعد عرضية رائعة.

ونجح المصري في تقليص الفارق من ركلة ركنية حولها أحمد علاء في المرمى.

تشكيل المقاولون

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، عمر فايد، محمد هاني.

خط الوسط: يوسف الجوهري، محمد مجلي، أحمد الشيمي.

في الهجوم: لويس إدوارد، أمادو أنياس، جون أوكلي.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، أحمد علاء.

خط الوسط: حسن علي، فريد شوقي، إيزي إيمكا.

في الهجوم: أحمد الشيخ، حسين رجب، أوستن أموتو.

غزل المحلة والاتحاد السكندري

أحداث المباراة

عبده يحيى نجح في تسجيل هدف المحلة الأول في الدقيقة 21.

وتعادل الاتحاد في الدقائق الأخيرة عبر كريم الديب.

تشكيل المحلة

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: السيد الشبراوي - خالد سامي - معاذ الحناوي - مصطفى "العش".

خط الوسط: خالد الإخميمي - أحمد الندري - حميد ماو - إبراهيم كونية.

وفي الهجوم: عبده يحيى - هشام عادل.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم الديب - محمود شبانة - السيد سالم - صبري رحيل.

خط الوسط: كريم يحيى - مروان عطية - خالد الغندور - ميسي - حسام حسن.

في الهجوم: بنجامين بواتينج.

بيراميدز والجونة (تقام على ملعب الدفاع الجوي)

أحداث المباراة

تقدم الجونة عن طريق نور السيد بعد نصف ساعة على البداية.

ومن ركلة حرة مباشرة، عزز الجونة التقدم عبر ركلة حرة رائعة نفذها عمر سعداوي.

ثم قلص بيراميدز النتيجة في الدقيقة 59 عبر إسلام عيسى.

وسجل حسام غانم هدف ثالث للجونة في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: يوسف نادر.

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمد حمدي - عبد الله مجدي - حسين السيد.

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم توريه - محمود صابر - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: محمد نجيب - لؤي وائل - نور السيد - إسلام عبد النعيم.

خط الوسط: إسلام محارب - عمرو سعداوي - طارق سامي - علي زعزع - ناصر ناصر.

وفي الهجوم: أرنو.