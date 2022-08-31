تشيلسي يتجرع مرارة الهزيمة الثانية بالموسم الجديد في ميدان ساوثهامبتون

المنامة - ياسر ابراهيم - سقط تشيلسي على ميدان منافسه ساوثهامبتون 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز الثلاثاء.

وتقدم البلوز بهدف لرحيم ستيرلينغ 23، لكن البلجيكي روميو لافيا عادل لأصحاب الأرض 28، ثم سجل لهم أدم أرمسترونغ هدف الفوز الثمين في الدقيقة 45+1.

وهذه الخسارة الثانية لتشيلسي خلال أول خمس جولات مقابل فوزين وتعادل ليستقر في المركز الثامن بـ7 نقاط. وهو نفس رصيد ساوثهامبتون.

قال توخيل بعد الخسارة "بدأنا بشكل جيد وكنا حاضرين وبعد ذلك بدأت الصعوبات. لم يكن هناك استمرارية. سجلنا هدفًا ولكن بعد ذلك لا أستطيع ان أجد الأجابات لما حصل".

وكان النادي اللندني تقدم عبر رحيم سترلينغ بعد تشتيت خاطئ من الدفاع لتمريرة مايسون ماونت، فاستلمها الوافد من مانشستر سيتي هذا الصيف وسجل من مسافة قريبة هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم (23).

أهدر تشيلسي بعدها العديد من الفرص وهو مشهد تكرر كثيرًا في الموسمين الأخيرين مع استمرار البحث عن مهاجم فتاك بعد فشل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد إلى إنتر الايطالي معارًا وعودة الألماني تيمو فيرنر إلى لايبزيغ.

وعادل فريق "القديسين" بهدف رائع للبلجيكي روميو لافيا الذي سدد كرة صاروخية على الطائر من مشارف المنطقة إلى يسار الحارس السنغالي إدوار مندي (28).

وجاء الهدف الثاني لأصحاب الارض قبل الاستراحة بتمريرة عرضية من الفرنسي رومان بيرو الى آدم أرمسترونغ المتواجد أمام المرمى وسط غياب الرقابة الدفاعية تابعها في الشباك (45+1).

وشارك المغربي حكيم زياش للمرة الاولى أساسيًا مع الـ"بلوز" هذا الموسم.



نتائج بقية المباريات

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة ليدز يوناتيد وضيفه إيفرتون لحساب الجولة عينها.

أنتوني غوردون تمكن من وضع الضيوف في المقدمة عند الدقيقة 17، فيما أدرك الكولومبي لويس سينيستيرا التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 55.

وتعادل كريستال بالاس مع ضيفه برينتفورد بالنتيجة ذاتها.

ويلفريد زاها افتتح التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 59، قبل أن يعدل يوان ويسا النتيجة للضيوف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

و في مباراة ثانية تغلب فولهام على ضيفه برايتون 2-1 سجل للفائز الصربي الكسندر ميتروفيتش 48، ولاعب المنافس بالخطأ في مرمى فريقه لويس دانك 55، في حين سجل للخاسر الأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير من علامة الجزاء في الدقيقة 60.

(بي إن سبورت)