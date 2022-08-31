الامارات | كايو.. رقم صعب في خطة الشارقة وثنائي خطير مع الكاسير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس لمواصلة مسيرة تألقه مع الفريق بعد الأداء القوي الذي قدمه في الفترة الماضية، واثبت وجوده بقوة كأحد العناصر المهمة والمؤثرة في صفوف الفريق، بعدما قاد «الملك» في الموسم الماضي لاحتلال وصافة دروي أدنوك للمحترفين خلف العين «البطل».

ويطمح كايو الى أن يحقق مع الشارقة اللقب الأول على صعيد الدوري، خصوصاً بعد تدعيم الشارقة صفوفه بعناصر مميزة لخوض مباريات الموسم الجديد.

ويشكل كايو رقماً مهماً في صفوف الفريق، كونه يتميز بالجدية والحماس والطموح الكبير، ويحظى بدعم وحب كبير من قبل جمهور الملك الشرقاوي، ويتوقع أن يشكل كايو ثنائياً خطيراً ومميزاً مع الوافد الجديد في صفوف الفريق المهاجم الإسباني باكو الكاسير القادم من صفوف نادي فياريال الإسباني.

وشهد المستوى الفني لكايو تطوراً ملحوظاً لدرجة أن مدرب الفريق الروماني أولاريو كوزمين بات يعتمد عليه باعتباره من الأوراق الرابحة والمؤثرة في صفوف الفريق، بعدما أصبح يصنع الفارق خلال المباريات التي يخوضها مع الفريق.

ويعول الجهاز الفني لفريق الشارقة، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، على كايو لوكاس في مواصلة تميزه وفي صنع الفارق في صفوفه، والمساهمة في قيادته للعودة إلى الألقاب ومنصات التتويج التي غاب عنها منذ عام 2019، بعدما حقق لقبي درع الدوري وكأس السوبر في عهد المدرب السابق عبدالعزيز العنبري الذي نجح في اعادة الشارقة إلى منصات التتويج بعد غياب لسنوات طويلة.

واستطاع كايو أن يعوض الشارقة رحيل لاعبه المميز إيغور كورنادو للعب في الدوري السعودي بنادي اتحاد جدة في الموسم الماضي.

وبدا واضحاً من خلال تحضيراته مع الفريق للموسم الجديد أن كايو مصمم على مواصلة تألقه ولفت الأنظار، بعدما بات حالياً ايقونة محببة لجمهور الملك الشرقاوي الذي ينتظر الظهور الجديد لفريقه في أعقاب التغييرات الجديدة التي شهدتها صفوف الفريق بانضمام عناصر جديدة، مثل المهاجم الإسباني باكو الكاسير وماجد حسن وريان يسلم، فيما غادر الفريق حتى الآن اللاعب الأوزبكي شوكوروف والبرازيلي بيرنارد دوراتي.

بدأت مسيرة كايو لوكاس مع الدوري الإماراتي في موسم 2016‐2017، إذ حقق درع الدوري وكأس رئيس الدولة مع العين، ثم انضم إلى صفوف الشارقة في يناير 2020 على سبيل الإعارة من نادي بنفيكا البرتغالي لمدة 18 شهراً.

وشكل كايو (28 عاماً)، في فترات سابقة، ثلاثياً مميزاً مع لاعبي الشارقة السابقين إيغور كورنادو وويلتون سواريز. وخاض كايو في الموسم الماضي 20 مباراة في الدوري الإماراتي من أصل 26 مباراة خاضها الفريق في الدوري، وبلغ عدد دقائق اللعب في هذه المباريات 1651 دقيقة، وسجل 14 هدفاً، وصنع ستة أهداف.

ونظراً لتألق اللاعب وظهوره بمستوى كروي متطور فقد أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم، العام الماضي، عن تجديد عقد كايو ثلاثة مواسم قادمة حتى عام 2024، وذلك في إطار خطة النادي في المحافظة على اللاعبين المتميزين الذين يخدمون أهداف النادي في البحث عن التميز والإنجازات والألقاب والانتصارات في مختلف المسابقات والبطولات.

وجاء كايو إلى الشارقة قادماً من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، لكن اللاعب استطاع أن يثبت أقدامه بقوة في صفوف الفريق، وبات من الركائز المهمة في الشارقة.

بدر أحمد: كايو لاعب مميّز ويشكل علامة فارقة مع الشارقة

وصف عضو شركة الشارقة لكرة القدم السابق، بدر أحمد، كايو لوكاس بأنه لاعب مميز منذ أن جاء إلى الدوري الإماراتي لاعباً بصفوف نادي العين، مشيراً إلى أن كايو أبلى بلاء حسناً مع العين حتى في كأس العالم للأندية، معتبراً أن كايو شكل علامة فارقة مع نادي الشارقة، خصوصاً في تصفيات البطولة الآسيوية للأندية، وعوض الفريق رحيل لاعبه السابق إيغور كورنادو الذي انتقل حينها للعب في الدوري السعودي.

وقال بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «أتوقع أن يستمر على هذا المستوى الذي ظل يقدمه، فهو كلما تقدم بالعمر كلما نضج أكثر ويقدم الأفضل وعرف معنى الاحتراف، وأشعر أن كايو واحد من أبناء نادي الشارقة».

مشوار كايو في الدوري

■ انضم إلى صفوف نادي العين في موسم 2016‐2017 قادما إليه من نادي كاشيما انلترز الياباني.

■ حقق مع العين لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة وشارك معه في كاس العالم للأندية.

■ انتقل إلى اللعب في صفوف نادي الشارقة في يناير 2020

■ جدد نادي الشارقة عقده حتى 2024

أرقام كايو مع الشارقة في الموسم الماضي

■ لعب 20 مباراة في الدوري من أصل 26 مباراة.

■ عدد دقائق اللعب: 1651 دقيقة.

■ سجل 14 هدفاً.

■ صنع ستة أهداف.