الامارات | بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي السبت المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، السبت المقبل، الانطلاقة المرتقبة لبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها الاتحاد الإماراتي، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والبالغين والأساتذة.

وتنطلق البطولة، التي تقام على مدى يومي الثالث والرابع من سبتمبر، بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الهواة والمحترفين.

ويقول عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، يوسف البطران: «يزخر شهر سبتمبر بمجموعة من البطولات المهمة التي يتطلع إليها بشغف محبو وممارسو هذه الرياضة، وتعد بطولة الإمارات الوطنية واحدة من أبرز تلك الأحداث التي تؤهل اللاعبين للاستعداد بشكل مثالي لما هو قادم من استحقاقات عالمية بارزة، خصوصاً بطولة العالم، وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، اللتين تستضيفهما عاصمة الجوجيتسو في أكتوبر ونوفمبر المقبلين على التوالي». ويتابع البطران: «توفر بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو فرصة مميزة وأجواء استثنائية للاستمتاع بأداء نخبة اللاعبين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، الذين سيحرصون على تقديم أفضل ما لديهم من إمكانات تؤهلهم للتحدي من أجل اعتلاء منصة التتويج».

وأضاف البطران: «تعكس البطولة الجهود المشتركة التي تجمع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي للمحترفين في تصميم بطولات عالمية المواصفات، تسهم في تطوير تلك الرياضة، وإيجاد قاعدة راسخة من الأبطال القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية، والحفاظ على رصيد الإنجازات التي تحققت على مدى الأعوام الماضية». من جهته، قال المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، طارق البحري: «تحظى البطولة بأهمية كبرى، كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول فيها 1000 نقطة تصنيفية عن كل فئة، وهو ما يجعلها محطة أساسية ضمن بطولات الموسم، في ظل حرص اللاعبين من مختلف دول العالم على المشاركة فيها، وتعزيز رصيدهم من النقاط، والارتقاء بتصنيفهم السنوي». وأضاف: «نحرص من خلال العمل جنباً إلى جنب مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو على استقطاب نخبة الأبطال المحترفين للمنافسة في بطولاتنا ذات المواصفات العالمية، التي يتسابق على المشاركة فيها محترفون من شتى دول العالم».