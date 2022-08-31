الامارات | 8 لاعبين يتقاسمون صدارة «دبي المفتوحة» للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقاسم ثمانية لاعبين صدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بالعلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط لكل منهم بعد ختام الجولة الثالثة، في وقت تستمر المنافسات حتى الرابع من سبتمبر المقبل.

وفي أقوى المواجهات، تمكن الهندي فيغنيش من اقتناص التعادل أمام المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي، وواصل الهندي أرجون إريغيسي عروضه القوية بفوزه على مواطنه راجا ريتفيك ليدخل قائمة المصنفين الـ20 على مستوى العالم في التصنيف الحي، فيما احتاج المصنف الرابع براغاناندا إلى 25 نقلة فقط لإقصاء مواطنه شيامنيكيل.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، خسر عمران الحوسني أمام المصنف الثالث في البطولة الإيراني محمد أمين طبطبائي. وفاز الناشئ حمد بدر على الروسي مارك بافلوف، وخسر سعيد إسحاق من الأستاذة الهندية بريانكا.