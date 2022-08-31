الامارات | 3 مباريات في ختام الدوري التمهيدي لكأس الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم الدور التمهيدي لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، اليوم، بإقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من المنافسات، إذ يلتقي عند الساعة السابعة والربع مليحة مع الشارقة واتحاد كلباء مع دبا الحصن، وفي السابعة والنصف يتواجه البطائح مع الحمرية.

ويتصدر البطائح مجموعته بثلاث نقاط يليه خورفكان بالرصيد نفسه، والحمرية من دون رصيد، بينما يتصدر دبا الحصن مجموعته برصيد اربع نقاط يليه الشارقة وكلباء ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما رصيد مليحة نقطة واحدة.