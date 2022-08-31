الامارات | التعاون يتعاقد مع لاعب المنتخب العراقي منتظر محمد

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شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يتعاقد مع لاعب المنتخب العراقي منتظر محمد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» عن تعاقد مجلس إدارة نادي التعاون مع لاعب منتخب العراق، منتظر محمد، لتمثيله في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي القوة الجوية، وذلك في صفقة فنية قوية، لما يتمتع به اللاعب من إمكانات فنية.
وسيصل اللاعب إلى الدولة الثلاثاء المقبل.
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