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الامارات | التعاون يتعاقد مع لاعب المنتخب العراقي منتظر محمد

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محمد فاضل - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» عن تعاقد مجلس إدارة نادي التعاون مع لاعب منتخب العراق، منتظر محمد، لتمثيله في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي القوة الجوية، وذلك في صفقة فنية قوية، لما يتمتع به اللاعب من إمكانات فنية.

وسيصل اللاعب إلى الدولة الثلاثاء المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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