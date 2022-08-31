الامارات | جورجينس: سأنافس نفسي بتقليل أخطائي مع العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد لاعب فريق العين، البرازيلي إريك جورجينس، على أنه سينافس نفسه في الموسم الجديد الذي ينطلق الجمعة المقبل من خلال تقليل الأخطاء والتطور من مباراة لأخرى في سبيل إرضاء نفسه، حتى يكون قادراً على صنع الفارق مع بقية زملائه في الموسم الذي ينتظرهم، والذي يسعى فيه «الزعيم» للدفاع عن لقبَي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جوار المنافسة على بقية الألقاب الأخرى.

وأعرب إريك خلال حديثه لـ«الإمارات اليوم» عن ارتياحه لما قدمه خلال الموسم الماضي، والذي منحه الفوز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب من مواليد الدولة عقب منافسة مع لاعب الشارقة، الغيني عثمان كامارا، ولاعب عجمان، المغربي عصام فائز.

وقال إريك إن السبيل الوحيد للمحافظة على المستوى الذي ظهر به هو تجويد العمل والاجتهاد أكثر، وأضاف: «بالنسبة لي من المهم الاستمرار في العمل من أجل تقليل الأخطاء والتطور من مباراة لأخرى، لا يجب الاكتفاء فقط بما قمت به في الموسم الماضي، يجب عليّ أن أحقق الإضافة المرجوة للفريق».

وحجز اللاعب البرازيلي مقعده كأساسي في تشكيلة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف بفضل الأداء المتصاعد الذي قدمه خلال الموسم، وكان اللاعب انتقل لنادي العين في صيف 2020 قادماً من إنترناسيونال البرازيلي بعقد لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يجدد النادي عقد اللاعب لمدة ثلاثة أعوام مقبلة حتى عام 2025.

وحول حصوله على جائزة الفتى الذهبي في حفل رابطة المحترفين، يوم السبت الماضي، أكد اللاعب البرازيلي جورجينس أن سعادته بالجائزة لا توصف، وقال: «أود أن أشكر زملائي في الفريق ومدربي ريبروف وكل جماهير النادي، وكذلك أسرتي، على دعمهم لي في الموسم الماضي الذي توجته بهذه الجائزة».

وأكد اللاعب أن الجائزة ستمنحه المزيد من الثقة في الموسم الجديد، وأنه في الوقت ذاته سيدخل الموسم الجديد وهو يعيش حالة من الاستقرار، بعد أن أكمل مراسم زواجه خلال فترة الاجازة الصيفية، مشيراً إلى أنه وزوجته يترقبان وصول مولودتهما الأولى.

وشارك إريك جورجينس في 23 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي من أصل 26 لقاءً، وقدم خلالها أداءً حماسياً في جميع المباريات في الشق الدفاعي والهجومي كذلك، وتظهر الاحصاءات الرسمية الصادرة من رابطة المحترفين أن 64.41% من محاولاته افتكاك الكرة من خصمه كانت ناجحة، كما أن 50 من محاولاته الهوائية كانت أيضاً ناجحة، بالإضافة إلى 227 محاولة التحام ناجح كذلك مع المنافسين.

أرقامه مميزة في الموسم الماضي

■ 64.41% نسبة نجاحه في افتكاك الكرة من خصمه.

■ 50 من محاولاته الهوائية كانت ناجحة.

■ 227 محاولة التحام ناجحة أمام المنافسين.

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مباراة شارك فيها إريك جورجينس من أصل 26 في دوري الموسم الماضي.