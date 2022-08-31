الامارات | نقطة واحدة حصيلة منتخب الناشئين في كأس العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع المنتخب الوطني للناشئين بطولة كأس العرب للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في الجزائر من دور المجموعات، بعد خسارته أمام الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، وتجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، أول من أمس، في ختام مباريات دور المجموعات، علماً بأن المنتخب كان قد خسر مباراة الافتتاح أمام منتخب السودان بهدفين نظيفين، وتعادل مع منتخب فلسطين دون أهداف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

ولم ينجح أبيض الناشئين، الذي كان قد أقام معسكر إعداد خارجياً في المغرب، في إطار تحضيراته لكأس العرب، في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

وحصد منتخب الجزائر صدارة المجموعة، بعدما حصل على العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، متأهلاً إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب المنتخب السوداني الذي حل في المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، بالفوز في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة فقط.