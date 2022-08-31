شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهائه رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت رسميًا بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2021 / 2022 والتى توج بها فريق الزمالك، وحصد بيراميدز المركز الثانى، فيما انهى الأهلى المسابقة محتلاً المركز الثالث، وتأكد هبوط كلاً من مصر المقاصة وإيسترن كومبانى والجونة.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك والأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما سيشارك بيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية الأفريقية، وفقًا للوائح البطولة التى نصت على تحديد المشاركين فى البطولات الأفريقية وفقًا على جدول ترتيب الدورى فى الدور الأول.



جدول ترتيب الدورى

وجاء جدول ترتيب الدورى بعد انتهاءه بشكل رسمي كالتالى..