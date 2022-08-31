اخبار الرياضه

نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 30 / 8 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 30 / 8 / 2022  ثمان مباريات من عمر الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز  حيث حقق فريق الزمالك البطولة للمرة الـ14 في تاريخة و هبط كل مصر المقاصة و إيستران و كومبانى و الجونة .

الجونة يهزم بيراميدز 3 / 1 ويهبط للقسم الثانى رسميًا

حقق فريق الجونة الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري، ورغم هذا الفوز إلا إن الجونة هبط رسميًا للقسم الثانى بعد تعادل المحلة مع الاتحاد السكندرى، وفوز المقاولون على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1.

الجونة يهزم بيراميدز 3 / 1 ويهبط للقسم الثانى رسميًا

 

الأهلى يُنهى الدورى برباعية نظيفة فى سيراميكا ..فيديو

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على سيراميكا برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلى يُنهى الدورى برباعية نظيفة فى سيراميكا ..فيديو

طلائع الجيش يفوز علي الإسماعيلى ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.. فيديو

نجح فريق طلائع الجيش فى الفوز علي الاسماعيلي بهدف نظيف عن طريق لاعبه عبد الرحمن شيكا في الدقيقة 35، في المباراة التي تجمع الفريقين بختام منافسات الدوري العام.

 

طلائع الجيش يفوز علي الإسماعيلى ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.. فيديو

 

المقاولون يهرب من الهبوط بالفوز على المصري 2 / 1

نجح فريق المقاولون العرب في الفوز على المصري 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي أقيمت على  استاد برج العرب بالإسكندرية ويهرب من الهبوط رسميا للقسم الثانى بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة .

المقاولون يهرب من الهبوط بالفوز على المصري 2 / 1

فيديو.. غزل المحلة يضمن البقاء فى الدورى بالتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

فيديو.. غزل المحلة يضمن البقاء فى الدورى بالتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1

إيسترن كومبانى يهزم الزمالك 2 / 1 قبل توديع الدورى الممتاز

نجح إيسترن كومبانى في تحقيق فوزا معنويا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى .

إيسترن كومبانى يهزم الزمالك 2 / 1 قبل توديع الدورى الممتاز

 

إنبى يتعادل مع البنك الأهلى 1/1 فى ختام الدورى

 

تعادل إنبى مع نظيره البنك الأهلى بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، افتتح التسجيل للبنك كريم بامبو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل مصطفى شلبي للفريق البترولى في الدقيقة 86.

 

إنبى يتعادل مع البنك الأهلى 1/1 فى ختام الدورى

التعادل السلبى يحسم مباراة سموحة وفاركو بالدورى.. وشاهندا تخطف الأضواء

حسم التعادل السلبى مباراة سموحة وفاركو التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى ختام مشوار الفريقين بالدورى المصرى هذا الموسم. 

 

التعادل السلبى يحسم مباراة سموحة وفاركو بالدورى.. وشاهندا تخطف الأضواء

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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