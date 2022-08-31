شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الثلاثاء 30 / 8 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 30 / 8 / 2022 ثمان مباريات من عمر الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث حقق فريق الزمالك البطولة للمرة الـ14 في تاريخة و هبط كل مصر المقاصة و إيستران و كومبانى و الجونة .

الجونة يهزم بيراميدز 3 / 1 ويهبط للقسم الثانى رسميًا

حقق فريق الجونة الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري، ورغم هذا الفوز إلا إن الجونة هبط رسميًا للقسم الثانى بعد تعادل المحلة مع الاتحاد السكندرى، وفوز المقاولون على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1.

الأهلى يُنهى الدورى برباعية نظيفة فى سيراميكا ..فيديو

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على سيراميكا برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

طلائع الجيش يفوز علي الإسماعيلى ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.. فيديو

نجح فريق طلائع الجيش فى الفوز علي الاسماعيلي بهدف نظيف عن طريق لاعبه عبد الرحمن شيكا في الدقيقة 35، في المباراة التي تجمع الفريقين بختام منافسات الدوري العام.

المقاولون يهرب من الهبوط بالفوز على المصري 2 / 1

نجح فريق المقاولون العرب في الفوز على المصري 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ويهرب من الهبوط رسميا للقسم الثانى بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة .

فيديو.. غزل المحلة يضمن البقاء فى الدورى بالتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

إيسترن كومبانى يهزم الزمالك 2 / 1 قبل توديع الدورى الممتاز

نجح إيسترن كومبانى في تحقيق فوزا معنويا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى . إنبى يتعادل مع البنك الأهلى 1/1 فى ختام الدورى تعادل إنبى مع نظيره البنك الأهلى بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، افتتح التسجيل للبنك كريم بامبو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل مصطفى شلبي للفريق البترولى في الدقيقة 86.

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