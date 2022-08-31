اخبار الرياضه

تعرف على الفرق الهابطة رسميًا للقسم الثاني والصاعدة للدورى الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق الهابطة رسميًا للقسم الثاني والصاعدة للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الموسم الكروي الحالي 2021 / 2022 ، بمشاركة 18 فريق في الدوري الممتاز و أسفر عن هبوط 3 فرق عقب إنتهاء مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري وهم ، مصر المقاصة و إيسترن كومباني و الجونة.

بينما ضمن فريقي غزل المحلة و المقاولون البقاء رسميا في الدوري الممتاز للموسم المقبل .

بينما صعد فرق حرس الحدود و الداخلية و أسوان للدوري الممتاز الموسم المقبل 2022 / 2023 .

نجح فريق المقاولون العرب في الفوز على المصري 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي أقيمت على  استاد برج العرب بالإسكندرية ويهرب من الهبوط رسميا للقسم الثانى بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة .

أحرز هدفي المقاولون العرب فاروقا نور الدين و جون أوكلي في الدقيقة 5 و 30 ، بينما أحرز للمصري أحمد علاء في الدقيقة 71 ، ليضمن المقاولون البقاء في الدوري رسميا مع غزل المحلة الذى تعادل مع الاتحاد السكندري ، وهبوط الجونة مع إيسترن و مصر المقاصة.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا