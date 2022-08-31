شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30/8/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30/8/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها محاضرة طاقم الحكام النسائي لمباراة سموحة وفاركو المقاولون يهرب من الهبوط بالفوز على المصري 2 / 1، وغزل المحلة يضمن البقاء فى الدورى بالتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1.
حقق فريق الجونة الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري
طلائع الجيش يفوز علي الإسماعيلى ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.. فيديو
نجح فريق طلائع الجيش فى الفوز علي الاسماعيلي بهدف نظيف عن طريق لاعبه عبد الرحمن شيكا في الدقيقة 35، في المباراة التي تجمع الفريقين بختام منافسات الدوري العام.