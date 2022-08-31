7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30/8/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الجونة يهزم بيراميدز 3 / 1 ويهبط للقسم الثانى رسميًا، والمقاولون يهرب من الهبوط بالفوز على المصري 2 / 1، وغزل المحلة يضمن البقاء فى الدورى بالتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1.
حقق فريق الجونة الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري
طلائع الجيش يفوز علي الإسماعيلى ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.. فيديو
نجح فريق طلائع الجيش فى الفوز علي الاسماعيلي بهدف نظيف عن طريق لاعبه عبد الرحمن شيكا في الدقيقة 35، في المباراة التي تجمع الفريقين بختام منافسات الدوري العام.