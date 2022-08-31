7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30/8/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الجونة يهزم بيراميدز 3 / 1 ويهبط للقسم الثانى رسميًا، والمقاولون يهرب من الهبوط بالفوز على المصري 2 / 1، وغزل المحلة يضمن البقاء فى الدورى بالتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1.

حقق فريق الجونة الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري

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