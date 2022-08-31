شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يهزم الزمالك 2 / 1 قبل توديع الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إيسترن كومبانى في تحقيق فوزا معنويا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى .

تقدم مودى ناصر لإيسترن كومبانى في الدقيقة 25 وأضاف أحمد حمزة الهدف الثانى في الدقيقة 64 ، بينما أحرز حسام أشرف هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 71 من عمر اللقاء ليرتفع رصيد إيسترن كومبانى إلى 33 نقطة ويهبط للقسم الثانى بجانب الجونة ومصر المقاصة ، بينما تجمد رصيد الفريق الأبيض عند 77 نقطة وحصل على لقب الدورى

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر" - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و عبد الرحمن علي و أحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني و كريم عبدون و رضا عبد الرازق و أدهم الخواجة و علي ياسر .

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

الهجوم: يوسف رمضان - محمد رمضان.