اخبار الرياضه

إيسترن كومبانى يهزم الزمالك 2 / 1 قبل توديع الدورى الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يهزم الزمالك 2 / 1 قبل توديع الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إيسترن كومبانى في تحقيق فوزا معنويا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى .

تقدم مودى ناصر لإيسترن كومبانى في الدقيقة 25 وأضاف أحمد حمزة الهدف الثانى في الدقيقة 64 ، بينما أحرز حسام أشرف هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 71 من عمر اللقاء ليرتفع رصيد إيسترن كومبانى إلى 33 نقطة ويهبط للقسم الثانى بجانب الجونة ومصر المقاصة ، بينما تجمد رصيد الفريق الأبيض عند 77 نقطة وحصل على لقب الدورى

 

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

 

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر"  - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي. 

 

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

 

خط الهجوم : حسام أشرف.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و  عبد الرحمن علي و أحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني  و كريم عبدون و رضا عبد الرازق  و أدهم الخواجة  و علي ياسر .

وجاء التشكيل على النحو التالي

 

حراسة المرمي: أحمد بوسكا 

 

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

 

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

 

الهجوم: يوسف رمضان - محمد رمضان.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا