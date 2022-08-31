شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. غزل المحلة يضمن البقاء فى الدورى بالتعادل مع الاتحاد السكندرى 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة هدف الفريق الوحيد حتى الان في الدقيقة 20 عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة هشام عادل ليقوم بتوجيها بالرأس لتسكن شباك حارس الفريق السكندرى بينما الاتحاد السكندرى من أحراز هدف التعادل عن طريق كريم الديب في الدقيقة 78 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة بينما حصد مركز الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة .

وجاءت أحداث المباراة سيطرة كبيرة من قبل لاعبى غزل المحلة و أهدار العديد من الفرص عن طريق إبراهيم كونية و عبده يحيى و هشام عادل في الشوط الأول و في الشوط الثانى تمكن فريق الاتحاد السكندرى من مجريات المباراة و ذلك تمكن من أحراز هدف التعادل .

و يضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، خالد سامى ، معاذ الحناوى ، مصطفى " العش " .

خط الوسط .. خالد الاخميمى ، أحمد الندرى ، حميد ماو ، إبراهيم كونية .

الهجوم .. عبده يحيى ، هشام عادل .

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة محمد عمر كالتالى :

حراسة المرمى .. صبحى سليمان .

خط الدفاع .. كريم يحيى ، السيد سالم ، محمود شبانة ، صبرى رحيل .

خط الوسط .. بنجامين بواتنج ، كريم الديب ، مروان عطية .

الهجوم .. إبراهيم حسن ، خالد الغندور ، أحمد عادل " ميسى ".