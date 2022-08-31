شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهرب من الهبوط بالفوز على المصري 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المقاولون العرب في الفوز على المصري 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ويهرب من الهبوط رسميا للقسم الثانى بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة .
أحرز هدفي المقاولون العرب فاروقا نور الدين و جون أوكلي في الدقيقة 5 و 30 ، بينما أحرز للمصري أحمد علاء في الدقيقة 71 ، ليضمن المقاولون البقاء في الدوري رسميا مع غزل المحلة الذى تعادل مع الاتحاد السكندري ، وهبوط الجونة مع إيسترن و مصر المقاصة.
بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى .. عصام ثروت
خط الدفاع .. إسلام ابو سليمة - عمرو موسي -أحمد علاء .
خط الوسط .. حسن علي - إيزي ايميكا - فريد شوقي - كريم العراقي .
الهجوم .. حسين رجب - اوستن اموتو - أحمد الشيخ .
بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى :
حراسة المرمى .. محمود أبو السعود .
الدفاع .. أمير عابد ، فاروق كابور ، عمر فايد ، محمد هانى " تريكة " .
الوسط .. يوسف الجوهرى ، محمد مجلى ، أحمد الشيمى ، لويس إدوار .
الهجوم .. جون أوكلى ، أمادو إنياص .