شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهرب من الهبوط بالفوز على المصري 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المقاولون العرب في الفوز على المصري 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ويهرب من الهبوط رسميا للقسم الثانى بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة .

أحرز هدفي المقاولون العرب فاروقا نور الدين و جون أوكلي في الدقيقة 5 و 30 ، بينما أحرز للمصري أحمد علاء في الدقيقة 71 ، ليضمن المقاولون البقاء في الدوري رسميا مع غزل المحلة الذى تعادل مع الاتحاد السكندري ، وهبوط الجونة مع إيسترن و مصر المقاصة.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من :

‏حراسة المرمى .. عصام ثروت

خط الدفاع .. إسلام ابو سليمة - عمرو موسي -أحمد علاء .

خط الوسط .. حسن علي - إيزي ايميكا - فريد شوقي - كريم العراقي .

الهجوم .. حسين رجب - اوستن اموتو - أحمد الشيخ .

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود .

الدفاع .. أمير عابد ، فاروق كابور ، عمر فايد ، محمد هانى " تريكة " .

الوسط .. يوسف الجوهرى ، محمد مجلى ، أحمد الشيمى ، لويس إدوار .

الهجوم .. جون أوكلى ، أمادو إنياص .