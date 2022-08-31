شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم بيراميدز 3 / 1 ويهبط للقسم الثانى رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الجونة الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري، ورغم هذا الفوز إلا إن الجونة هبط رسميًا للقسم الثانى بعد تعادل المحلة مع الاتحاد السكندرى، وفوز المقاولون على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1.

سجل هدف الجونة الأول اللاعب نور السيد فى الدقيقة 32 من ضربة جزاء، وسجل عمرو السعداوى الهدف الثانى فى الدقيقة 53، وسجل إسلام عيسى هدف بيراميدز فى الدقيقة 60، وسجل حسام غنام هدف الجونة الثالث فى الدقيقة 82.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 71 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة.

ضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: يوسف نادر، خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمد حمدي - عبد الله مجدي - حسين السيد، خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم توريه - محمود صابر - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيماضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: محمود الغرباوي، محمد نجيب - لؤي وائل - نور السيد - إسلام عبد النعيم - إسلام محارب - عمرو سعداوي - طارق سامي - علي زعزع - ناصر ناصر – أرنو.