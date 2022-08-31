شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يحرز الهدف الأول للزمالك فى إيسترن كومبانى والنتيجة 1 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع حسام أشرف مهاجم الزمالك من إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمى إيسترن كومبانى في الدقيقة 72 لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح المنافس في المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من عمر اللقاء .

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر" - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و عبد الرحمن علي و أحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني و كريم عبدون و رضا عبد الرازق و أدهم الخواجة و علي ياسر .

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

الهجوم: يوسف رمضان - محمد رمضان.