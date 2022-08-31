شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2006 يفوز على سوريا 5 / 0 ويحقق العلامة الكاملة ويلتقي المغرب في ربع نهائي كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة، العلامة الكاملة وحقق فوزه الثالث على التوالي على حساب نظيره السوري بنتيجة 5/0 نظيفة في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في الجزائر.

جاءت أهداف مصر عن طريق أيمن أمير "هدفين، وهدف عكسي سجله المنتخب السوري في مرماه وأحمد بستنجي "هدفين".

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر للناشئين رصيده إلى 9 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات متتالية أمام السعودية ولبنان وسوريا، ليتصدر المجموعة الرابعة.

وضرب منتخب مصر للناشئين، موعدا مع نظيره المغربي ضمن منافسات الدور ربع نهائي البطولة والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.