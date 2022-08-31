شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 30/8/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 30/8/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها الأهلى يُنهى الدورى برباعية نظيفة فى سيراميكا ..دورى أبطال أفريقيا يستعرض أبرز لحظات وليد سليمان بعد اعتزاله.. وليد سليمان: كنت خادما للأهلى.. سهل تعمل فلوس لكن صعب تحقق إنجازات .

الأهلى يُنهى الدورى برباعية نظيفة فى سيراميكا ..فيديو

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على سيراميكا برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

دورى أبطال أفريقيا يستعرض أبرز لحظات وليد سليمان بعد اعتزاله.. فيديو