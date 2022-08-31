شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يحرز الهدف الثانى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد حمزة لاعب إيسترن كومبانى في إحراز الهدف الثانى لفريقه في مرمى الزمالك بالدقيقة 63 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من عمر اللقاء .

جاء الهدف عن طريق أحمد حمزة الذى قام بالمرور من أحد لاعبى الزمالك الشباب من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية اصطدمت بقدم أحد مدافعى الفريق الأبيض ودخلت المرمى معلنا عن الهدف الثانى لإيسترن كومبانى .

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر" - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و عبد الرحمن علي و أحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني و كريم عبدون و رضا عبد الرازق و أدهم الخواجة و علي ياسر .

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

الهجوم: يوسف رمضان - محمد رمضان.