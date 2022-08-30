تأثرت حتي البكاء .. وليد سليمان يودع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه وليد سليمان نجم الأهلي والمنتخب رسالة وداع لجماهير الفريق عقب انتهاء مسيرته مع المارد الأحمر في رحله استمرت ١١ عاما.

وأعلن وليد سليمان اعتزاله بنهاية الموسم الحالي حيث احتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وكتب وليد سليمان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك”: "كم تأثرت حتي البكاء ، وانا اتابع وارصد تلك مظاهرة الحب الكبيره والجميله التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الاهلي العظيمة والوفيه.. الان ايقنت من جديد ان للاخلاص والانتماء ثمن اعظم واكبر من كل اموال وكنوز الدنيا .. وتأكد لي انني احسنت الاختيار واحسنت الرهان عندما قلت يوما ما : " سهل تعمل فلوس .. والصعب ان تحقق انجازات وتكتب تاريخا ".



وأضاف: " لا أصدق ان رحلة 11 عاما مرت وانني وصلت علي خط نهاية مشواري الكروي ، اتذكر حلم الطفوله .. وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرا .. اتذكر بفخر كم حاربت من اجل نيل شرف اللعب للاهلي ".. والحمد لله حققت كل ما كان يفوق احلامي وما لم يخطر في خيالي .. لامست مع الاهلي وبفضل الاهلي سموات كل الامجاد والبطولات ويكفيني فخرا ان منحني الاهلي شرف اعلان الاعتزال وانا اقف علي اكبر مسرح كروي ، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية ".



وتابع :" رحلتي مع الاهلي داخل البساط الاخضر انتهت كنت فيها " خادم للكيان “ وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان .. ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد .. اشكركم”