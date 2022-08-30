شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف في الشوط الأول..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق غزل المحلة على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة هدف الفريق الوحيد حتى الان في الدقيقة 20 عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة هشام عادل ليقوم بتوجيها بالرأس لتسكن شباك حارس الاتحاد السكندرى .

وجاءت أحداث الشوط الأول سيطرة كبيرة من قبل لاعبى غزل المحلة و أهدار العديد من الفرص عن طريق إبراهيم كونية و عبده يحيى و هشام عادل .

و يضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، خالد سامى ، معاذ الحناوى ، مصطفى " العش " .

خط الوسط .. خالد الاخميمى ، أحمد الندرى ، حميد ماو ، إبراهيم كونية .

الهجوم .. عبده يحيى ، هشام عادل .

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة محمد عمر كالتالى :

حراسة المرمى .. صبحى سليمان .

خط الدفاع .. كريم يحيى ، السيد سالم ، محمود شبانة ، صبرى رحيل .

خط الوسط .. بنجامين بواتنج ، كريم الديب ، مروان عطية .

الهجوم .. إبراهيم حسن ، خالد الغندور ، أحمد عادل " ميسى ".