شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يتفوق على الزمالك بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وإيسترن كومبانى بتقدم الأخير بهدف مقابل للاشئ أحرزه مودى ناصر في الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من عمر اللقاء .

تفوق لاعبو إيسترن كومبانى على مجريات الشوط الأول من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الزمالك الذى فشل لاعبوه الشباب في السيطرة على منطقة الوسط وبناء الهجمات .

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر" - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و عبد الرحمن علي و أحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني و كريم عبدون و رضا عبد الرازق و أدهم الخواجة و علي ياسر .

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

الهجوم: يوسف رمضان - محمد رمضان.



















































































