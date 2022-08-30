شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والجونة، التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري، بتقدم الفريق الساحلى بهدف دون رد.

سجل هدف الجونة اللاعب نور السيد فى الدقيقة 32 من ضربة جزاء.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: يوسف نادر، خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمد حمدي - عبد الله مجدي - حسين السيد، خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم توريه - محمود صابر - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما يضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: محمود الغرباوي، محمد نجيب - لؤي وائل - نور السيد - إسلام عبد النعيم - إسلام محارب - عمرو سعداوي - طارق سامي - علي زعزع - ناصر ناصر – أرنو.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة فاز فى 22 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وتلقى الخسارة فى 6 مباريات وسجل لاعبوه 55 هدفا واستقبلوا 22 هدفا، ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة، متمسكًا بأمل الاستمرار في الدورى الممتاز.