شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على المصرى بهدفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المقاولون و المصري ، بتقدم المقاولون بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقامة على برج العرب بالإسكندرية.
أحرز هدفي المقاولون العرب فاروقا نور الدين و جون أوكلي في الدقيقة 5 و 30 .
أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البوسعيدي التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي ستقام على برج العرب بالإسكندرية .
ويضم التشكيل كل من :
حراسة المرمى .. عصام ثروت
خط الدفاع .. إسلام ابو سليمة - عمرو موسي -أحمد علاء .
خط الوسط .. حسن علي - إيزي ايميكا - فريد شوقي - كريم العراقي .
الهجوم .. حسين رجب - اوستن اموتو - أحمد الشيخ .
بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى :
حراسة المرمى .. محمود أبو السعود .
الدفاع .. أمير عابد ، فاروق كابور ، عمر فايد ، محمد هانى " تريكة " .
الوسط .. يوسف الجوهرى ، محمد مجلى ، أحمد الشيمى ، لويس إدوار .
الهجوم .. جون أوكلى ، أمادو إنياص .