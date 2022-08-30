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مودى ناصر يتقدم لإيسترن كومبانى بالهدف الأول على الزمالك.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نجح مودى ناصر لاعب إيسترن كومبانى في التقثدم لفريقه على الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من عمر اللقاء .

 

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر"  - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي. 

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و  عبد الرحمن علي و أحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني  و كريم عبدون و رضا عبد الرازق  و أدهم الخواجة  و علي ياسر .

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى على النحو التالي

حراسة المرمي: أحمد بوسكا 

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

الهجوم: يوسف رمضان - محمد رمضان.

الزمالك وإيسترن كومبانى (1)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (2)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (3)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (4)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (5)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (6)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (7)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (8)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (9)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (10)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (11)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (12)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (13)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (14)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (15)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (16)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (17)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (18)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (19)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (20)
 

 

الزمالك وإيسترن كومبانى (21)
 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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