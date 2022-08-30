شكرا لقرائتكم خبر عن مودى ناصر يتقدم لإيسترن كومبانى بالهدف الأول على الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مودى ناصر لاعب إيسترن كومبانى في التقثدم لفريقه على الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من عمر اللقاء .

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر" - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و عبد الرحمن علي و أحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني و كريم عبدون و رضا عبد الرازق و أدهم الخواجة و علي ياسر .

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى على النحو التالي :

حراسة المرمي: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

الهجوم: يوسف رمضان - محمد رمضان.



















































































