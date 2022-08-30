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القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء أبرزها، إعلان بيراميدز يمديد عقد إبراهيم عادل حتى 2026 ، ووليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة .

وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة

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