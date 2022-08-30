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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، إعلان بيراميدز يمديد عقد إبراهيم عادل حتى 2026 ، ووليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة .

 

وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة

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بيراميدز يعلن تجديد عقد إبراهيم عادل حتى 2026 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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